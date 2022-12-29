Холанду покорилось новое достижение в Англии

Норвежский форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд забил очередные голы в чемпионате Англии.

Вчера он своим дублем помог “горожанам” обыграть “Лидс” (3:1) в рамках 17-го тура АПЛ.

Таким образом, футболист забил 20 голов в АПЛ всего за 14 матчей, что стало лучшим показателем в истории турнира.

Прошлый рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 матч.

Напомним, что Холанд проводит свой первый сезон в АПЛ.