Месси дал неожиданный ответ на предложение "Аль-Хилаля"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси дал ответ на предложение “Аль-Хилаля”, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист попросил представителей саудовского клуба приостановить переговоры и перенести их на лето 2024 года. Данный ответ удивил руководство “Аль-Хилаля”. В связи с этим клуб сообщил форварду, что в этом случае предложение будет меньше нынешнего. В данный момент клуб предлагает аргентинцу контракт с зарплатой от 400 до 600 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 35-летний Месси хочет вернуться в “Барселону”. Его контракт с ПСЖ истекает летом 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.