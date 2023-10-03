Месси был замечен на тренировке Интер Майами вместе с командой

Аргентинского нападающего Лионеля Месси заметили на тренировке "Интер Майами" вместе с командой, сообщает "Goal".

Футболист пропустил три предыдущих матча своей команды из-за травмы, полученной в сентябре. Однак он начал подготовку вместе с командой к матчу против "Чикаго Фаер", так как во вторник утром он был на тренировке. Кроме того, по словам главного тренера "Интер Майами" Тати Мартинеса, Месси может быть доступным в среду.

"В случае с Лео Месси, нам нужно посмотреть на его тренировки. Мы посмотрим, нет ли риска, и оценим, удобно ли ему путешествовать или не путешествовать. Месси может начать работать с командой сегодня или завтра, но завтра - день матча. Может быть, сегодня он проведет первую часть разминки, но только чтобы провести тренировку в соответствии с его потребностями. Остальная часть команды будет проводить более легкую тренировку из-за большого количества игр, которые они проводят", - сказал Мартинес.

"Интер" борется за плей-офф МЛС. У них осталось четыре матча до конца регулярного чемпионата, и разрыв до восьмого-девятого места составляет четыре очка. Скорее всего, "Майами" нужно будет набрать максимальное количество очков, чтобы попасть в плей-офф.