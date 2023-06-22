Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал еще ближе к переходу в “Реал”.

Как пишет журналист Хосе Луис Санчес, “сливочные” не хотят ждать следующего лета, когда у француза истечет контракт с парижанами.

Ожидается, что “Реал” совершит попытку подписать Мбаппе уже в это трансферное окно.

По предварительным оценкам, за лидера сборной Франции испанцы заплатят не менее 180 миллионов евро.