Мбаппе нет равных: названы самые дорогие футболисты чемпионата Франции

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе является самым дорогостоящим игроком в чемпионате Франции.

По итогам прошлого сезона стоимость футболиста составила 180 млн евро.

Интересно, что в опубликованном рейтинге Мбаппе заметно превосходит всех конкурентов.

К примеру, занявшие второе место Ашраф Хакими, Маркиньос и Нуну Мендеш из ПСЖ оцениваются в 65 млн евро каждый.

На третьем месте со стоимость в 60 млн евро располагаются еще один игрок парижан Неймар и форвард "Лилля" Джонатан Дэвид.

