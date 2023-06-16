Мбаппе может принять участие в Олимпийских играх

В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. В связи с этим французы рассчитывают на большой успех на своей территории.

Как пишет L'Equipe, для повышения шансов на победу в футбольном турнире в сборную Франции будет вызван Килиан Мбаппе.

Он станет одним из трех игроков из основной команды, которые будут частью олимпийской сборной.

Ожидается, что вместе с ним к команде присоединятся Уго Льорис и Рафаэль Варан.

Последний раз, когда олимпийская сборная Франции побеждала на Олимпиаде в 1984 году.