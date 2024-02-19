Мацуяма с рекордным результатом триумфовал на Genesis Invitational
Новости гольфа Сегодня, 04:03
Getty Images
Японский гольфист Хидеки Мацуяма стал победителем престижного турнира Genesis Invitational в рамках PGA-тура. Призовой фонд – 20 миллионов долларов.
В финальном раунде Мацуяма выполнил лишь 62 раунда, что является абсолютным рекордом за всю историю турнира на поле Riviera Country Club. На счету японца 9 берди и ни одной ошибки.
Итоговый результат Мацуямы – -17 (69-68-68-62).
Второе место занял Уилл Залаторис из США, а третье место у другого американца – Люка Листа.
Для Мацуямы этот трофей в PGA-туре стал девятым за всю карьеру.
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