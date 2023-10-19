Матч между Бельгией и Швецией не будет дограваться. Результат остается окончательно зафиксированным

Матч квалификации на Чемпионат Европы-2024 между Бельгией и Швецией не будет доигрываться, как сообщили на официальном сайте УЕФА.

Догонять встречу на следующий день было невозможно, и окно для переноса исчерпано, поэтому счет первого тайма считается окончательным, и вся статистика переносится в таблицу. Такой вердикт не влияет на ключевые вопросы в группе F. Бельгия и Австрия заранее выиграли два билета на финальный этап Евро-2024, в то время как Швеция лишилась всех шансов.

Напомним, что перед началом игры террорист убил двух фанатов шведской команды. Матч продолжался один час, после чего футболисты не вышли на поле. Линдельеф рассказал, что взял на себя инициативу как капитан команды и начал обсуждение с партнерами по команде и бельгийскими игроками.

Ранее СМИ сообщили о задержании убийцы двух шведских болельщиков. Предварительно он получил серьезные травмы во время задержания.