"Марсель" на 93-й минуте вырвал победу над "Лионом"

В матче 32-го тура чемпионата Франции “Марсель” на выезде обыграл “Лион” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли гол Дженгиза Ундера и автогол Мало Гюсто. У лионцев отличился Александр Ляказетт.

“Марсель”, набрав 67 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Лион” с 50 очками остался на седьмой позиции.

“Лион” – “Марсель” - 1:2 (0:1)

Голы: Ундер, 44 - 0:1, Ляказетт, 68 - 1:1, Гюсто, 90+3 (автогол) - 1:2

“Лион”: Лопеш, Диоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Тиаго Мендес (Лепенан, 81), Толиссо, Какре, Шерки (Жеффиньо, 80), Барколя (Гюсто, 80), Ляказетт.

“Марсель”: Лопес, Клосс, Колашинац, Жиго, Балерди, Каборе, Верету, Малиновский (Витинья, 83), Ронжье, Ундер, Санчес.

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