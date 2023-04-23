"Милан" одержал уверенную победу в Серии А

В матче 31-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле обыграл “Лечче” со счетом 2:0.

Победу миланскому клубу принес Рафаэл Леау, который оформил дубль.

“Милан”, набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 28 очками остался на 16-й позиции.

“Милан” – “Лечче” - 2:0 (1:0)

Голы: Леау, 40 - 1:0, Леау, 74 - 2:0

“Милан”: Меньян, Калулу, Томори, Тиав (Кьер, 60), Эрнандес, Крунич, Диас (де Кетеларе, 78), Тонали (Беннасер, 59), Ребич, Леау (Ориги, 79), Мессиас (Салемакерс, 59).

“Лечче”: Фальконе, Жандре (Романьоли, 79), Умтити, Баскиротто, Галло, Блен (Гонсалес, 76), Юлманд, Банда (Мале, 79), Ди Франческо (Эспето, 65), Уден, Сисей (Волькерлинг, 66).

Не пропустите: “Интер” разгромил “Эмполи” в Серии А.