Марокко хоче отобрати финал Чемпионата Мира-2030, который пройдет в Испании

Чемпионат Мира-2030 пройдет в трех странах Испании, Португалии и Марокко, сам финал пройдет в Мадриде.

Однако по информации Mundo Deportivo, Марокко хочет, чтобы финал прошел в их стране. Началась определенная подготовка к проведению Чемпионата Мира, 15 стадионов в Испании отвечают условиям, однако остается вопрос распределения между двумя другими странами.

Испания, как инициатор совместной заявки с Португалией и Марокко, надеялась на проведение финала ЧМ-2030 на своей территории. Однако у Марокко другие планы по этому поводу, сейчас в Касабланке продолжается строительство нового стадиона вместимостью 93 тысячи болельщиков. Эта арена будет соответствовать правилам ФИФА и станет серьезным конкурентом для самых больших испанских стадионов – Сантьяго Бернабеу и Камп Ноу.

Президент Марокканской федерации футбола Фаузи Кекья заявил, что новый стадион отвечает всем стандартам, потому они надеются провести финальный матч. Также, Марокко может давить на то, что финал Чемпионата Мира проходил в Африке только однажды, в 2010 году в ЮАР. Однако Испания тоже проводила только один финал в 1982 году.

Напомним, где пройдет Чемпионат Мира-2030.