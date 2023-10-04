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Известно, где пройдет Чемпионат Мира в 2030 году

Новости футбола Сегодня, 12:04
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Известно, где пройдет Чемпионат Мира в 2030 году Фото: https://theathletic.com/uk/

Чемпионат Мира в 2030 году примут сразу три страны - Марокко, Испания и Португалия, сообщает The Athletic.

Сначала заявку подготовили Испания и Португалия. В октябре 2022 года Украина присоединилась к этим двум представителям. Но готовность страны принять участие в проведении турнира под вопросом из-за войны против РФ, поэтому Украина не будет среди хозяев ЧМ.

Что касается Марокко, то они сначала хотели подать индивидуальную заявку, но позже решили объединиться с Испанией и Португалией. Более того, согласно соглашениям ФИФА, первые три матча ЧМ-2030 проведут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Эти же три сборные вместе с Португалией, Испанией и Марокко автоматически квалифицируются на ЧМ.

Это будет первый ЧМ в истории, который проведут на трех континентах. Также впервые турнир состоится в 6 разных странах.

Уругвай уже принимал ЧМ-1930, тогда уругвайцы стали чемпионами, а аргентинцы - финалистами. Штаб-квартира Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) находится в Парагвае. КОНМЕБОЛ была единственной конфедерацией, которая существовала на момент турнира 1930 года.

Для Португалии и Марокко это дебютное проведение ЧМ, Испания уже была хозяйкой в 1982 году. Аргентина также однажды принимала мундиаль и делала это в 1978 году, они также смогли выиграть этот турнир.

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