"Манчестер Юнайтед" заплатит 85 млн евро за 20-летнего форварда из Серии А

Нападающий “Аталанты” из Бергамо и сборной Дании Расмус Хейлунд близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 75 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10 миллионов евро в качестве бонусов. Итальянский клуб изначально хотел получить 90 миллионов евро, но затем руководство клуба согласилось снизить требования. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, датчанин подпишет с манкунианцами контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что купить Хейлунда также хочет “Пари Сен-Жермен”, который предложил за него 50 миллионов евро.

20-летний Хейлунд выступает за “Аталанту” с 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из австрийского “Штурма”. Сумма трансфера составила 17,2 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Бергамо 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее форвард также играл за “Копенгаген”.

Хейлунд с 2022 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду шесть матчей, забил шесть голов, а также получил две желтые карточки.