"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве выиграл в матче АПЛ

В матче 22-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Кристал Пэлас” со счетом 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. У гостей отличился Джеффри Шоупп.

Стоит отметить, что хозяева доигрывали матч вдесятером из-за удаления Каземиро.

“Манчестер Юнайтед", набрав 42 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Кристал Пэлас” с 24 очками остался на 12-й позиции.

“Манчестер Юнайтед” – “Кристал Пэлас” - 2:1 (1:0)

Голы: Фернандеш, 7 (с пенальти) - 1:0, Рэшфорд, 62 - 2:0, Шлупп, 76 - 2:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст (Гарначо, 59), Рэшфорд, Антони (Забитцер, 81).

“Кристал Пэлас”: Гуаита, Клайн, Гехи, Ричардс, Митчелл, Шлупп (Матета, 83), Хьюз (Локонга, 72), Дукуре (Ахамада, 82), Олисе, Айю (Эзе, 73), Эдуар.

Удаление: Каземиро (70).

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