"Манчестер Юнайтед" намерен подписать звезду "Барселоны"

“Манчестер Юнайтед” рассматривает вариант с трансфером вингера “Барселоны” Ансу Фати.

Как сообщает Sport, переход 20-летнего игрока считается приоритетом для английского клуба.

При этом источник пишет, что на данном этапе “Барселона” не готова рассматривать вариант с продажей испанца.

Вероятно, ситуация изменится во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Фати забил три гола в 19 матчах Ла Лиги.