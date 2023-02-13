"Манчестер Юнайтед" решил продать Магуйара: названа цена
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Харри Магуайра/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед” намерен избавиться от защитника сборной Англии Харри Магуайра в летнее трансферное окно, сообщает журналист Крис Уилер в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста 45 миллионов евро. Решение об уходе игрока принял лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.
В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за “Манчестер Юнайтед” 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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