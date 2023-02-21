"Манчестер Юнайтед" понес серьезные потери перед матчем с "Барселоной"

Сразу три футболиста “Манчестер Юнайтед” могут пропустить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против “Барселоны”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, проблемы со здоровьем испытывают нападающие Антони и Антони Марсьяль, а также защитник Харри Магуайр. Кроме того, уже довольно давно травмирован полузащитник Кристиан Эриксен.

Матч “Манчестер Юнайтед” - “Барселона” состоится 23 февраля. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Не пропустите: "Боруссия" теряет форварда перед ответной игрой с "Челси".