"Боруссия" теряет форварда перед ответной игрой с "Челси"

Форвард дортмундской “Боруссии” Карим Адейеми пропустит три недели из-за травмы.

Он получил повреждение в игре чемпионата против “Герты” (4:1).

После матча у него диагностировали разрыв мышечного волокна.

Уже точно ясно, что он не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Челси” в Лондоне, который состоится 7 марта. В первой игре немцы выиграли 1:0.