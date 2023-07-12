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"Манчестер Юнайтед" обыграл английский клуб в товарищеском матче

Новости футбола Сегодня, 14:04
"Манчестер Юнайтед" обыграл английский клуб в товарищеском матче Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче добился победы над “Лидс Юнайтед" со счетом 2:0.

В середине второго тайма счет открыл Ноам Эмеран. На 81-й минуте второй гол манкунианцев забил Джо Хьюгилл.

“Манчестер Юнайтед” - “Лидс” - 2:0 (0:0)
Голы: Эмеран, 67 - 1:0, Хьюгилл, 81 - 2:0

“Манчестер Юнайтед”: Хитон (Коварж, 46), Мартинес (Фиш, 46), Варан (Беннетт, 46), Ван-Биссака (Хурадо, 46), Санчо (Хьюгилл, 46), Майну (Севедж, 46), Альваро Фернандеш (Уильямс, 46), Маунт (Эмеран, 46), Межбри (Гор, 46), Форсон (Шортайр, 46), Диалло (Хансен-Аэрен, 46).

“Лидс”: Клессон (ван ден Хевел, 46), Драмех, Ельде (Эйлинг, 46), Купер (Стрюйк, 46), Чиликоа-Маллен (Мур, 46), Гьяби (Джеймс, 46), Гринвуд (Гелхардт, 46), Шаклтон (Бейт, 46), Синистерра (Джозеф, 46), Поведа-Окампо (Грей, 46), Рюттер (Бэмфорд, 46).

В прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед” финишировал на третьем место в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, манкунианцы завоевали право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. “Лидс” занял 19-е место и вылетел из Премьер-лиги.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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