“Манчестер Юнайтед” нашел замену Каземиро

Полузащитник “Саутгемптона” Ромео Лавиа привлек внимание “Манчестер Юнайтед”.

Согласно сообщению The Independent, главный тренер красных дьяволов Эрик тен Хаг рассматривает 19-летнего бельгийца как потенциального долгосрочного заменителя опорному хавбеку Каземиро.

Ранее наибольший интерес к Лавии проявлял лондонский “Челси”, который прошлым летом пытался купить игрока за 50 миллионов евро. В конце сезона Ромео может стать доступен на рынке по существенно более низкой цене, если “Саутгемптон” опустится в Чемпионшип.