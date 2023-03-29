"Манчестер Юнайтед" намерен дать новый контракт лучшему бомбардиру

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство английского клуба намерено активизировать переговоры с игроков. Клуб планирует подписать контракт до лета.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за “Манчестер Юнайтед” 44 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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