Де Хеа готов на существенные уступки ради "Манчестер Юнайтед"

Испанский вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа может остаться в клубе, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, голкипер готов пойти на существенное снижение зарплаты. Сейчас он получает 22 миллиона евро в год. Ожидается, что стороны в ближайшее время договорятся.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 42 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Тухель мог возглавить мадридский "Реал".