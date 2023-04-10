"Манчестер Юнайтед" может потерять молодого таланта

Шведский нападающий “Манчестер Юнайтед” Энтони Эланга может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, футболиста не устаивает его положение в команде, так как он не часто играет в основном составе. Интерес к игроку проявляют 12 клубов.

В нынешнем сезоне 20-летний Эланга провел за “Манчестер Юнайтед” 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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