Президент "Динамо" Киев высказался о продаже Цыганкова

Президент киевского “Динамо” Игорь Суркис поделился мнением о переходе полузащитника Виктора Цыганкова в испанскую “Жирону” в зимнее трансферное окно.

“Насколько болезненным было решение отпустить Цыганкова? Я понимал, что он давно хочет уйти. Если бы не война, это был бы более цивилизованный трансфер. Он воспользовался паузой, которая была. Договорился с ”Жироной", его агенты и отец оказали на него большое влияние. Мы в финансовом отношении ничего не потеряли, если Цыганков будет хорошо играть, то будет продан в какой-нибудь топ-клуб, и у нас есть 50% прав.

У меня совесть чиста. Он ушел – это его право. В деньгах получили меньше, чем хотели, но ничего не потеряли. Будем терпеть и ждать, буду за него болеть, чтобы он вышел на лучший уровень, и его продадут. А если нет – такова его судьба и цена, за которую мы его продали", - сказав Суркис в интервью “ПРОФУТБОЛ Digital”.

Напомним, что “Жирона” заплатила за 25-летнего Цыганкова пять миллионов евро. При этом киевляне получат 50 процентов от суммы следующего трансфера украинца. В нынешнем сезоне он провел за “Жирону” восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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