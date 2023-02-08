"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя нападающими

“Манчестер Юнайтед” собирается купить центрального нападающего в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб проявляет интерес к форвардам “Тоттенхэма” Харри Кейна и “Наполи” Виктору Осимхену. Стоит отметить, что покупка каждого из игроков может обойти в сумму превышающую 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. На счету 24-летнего Осимхена 17 забитых мячей и четыре голевые передачи в 21 поединке за “Наполи”.

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