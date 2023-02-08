"Бавария" бесплатно подпишет форварда сборной Франции

Форвард сборной Франции Маркус Тюрам на правах свободного агента перейдет в “Баварию”.

Трансфер футболиста менхенгладбахской “Боруссии” состоится ближайшим летом, когда он станет свободным агентом.

Как пишет Todofichajes, 25-летний форвард уже уладил все вопросы с мюнхенской командой.

В текущем сезоне француз провел 18 матчей за “Боруссию”, в которых забил десять мячей и сделал три результативные передачи.