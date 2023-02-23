"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника сборной Южной Кореи

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к защитнику “Наполи” и сборной Южной Кореи Киму Мин Чже, сообщает Goal.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Летом в течение 15 дней у футболиста активируется пункт в контракте о выкупе за 48 миллионов евро. По истечении этого срока итальянцы смогут требовать за игрока любую сумму.

В нныешнем сезоне 26-летний Ким Мин Чже провел за “Наполи” 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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