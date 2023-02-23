Звездный футболист завершил карьеру в сборной Хорватии

Опытный защитник “Лиона” Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии.

Об этом сообщил Хорватский футбольный союз.

В своем обращении Ловрен отметил, что принял такое решение после долгих раздумий.

“Я должен попрощаться, но я по-прежнему остаюсь страстным болельщиком сборной. Я никогда не забуду эти моменты и навсегда сохраню их в своем сердце”, - сказал он.

Напомним, что бывший игрок питерского “Зенита” играл за главную команду своей страны с 2009 года. На его счету 78 матчей.