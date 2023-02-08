"Манчестер Юнайтед" едва не проиграл аутсайдеру АПЛ

В перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” и “Лидс” сыграли вничью со счетом 2:2.

Уже на 1-й минуте счет открыл Деньян Ньонто, а в начале второго тайма преимущество гостей увеличил Рафаэль Варан, который забил в собственные ворота. Впрочем, затем манкунианцев от поражения спасли голы Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 19 очками поднялся на 16-ю позицию.

“Манчестер Юнайтед” – “Лидс” - 2:2 (0:1)

Голы: Ньонто, 1 - 0:1, Варан, 48 (автогол) - 0:2, Рэшфорд, 62 - 1:2, Санчо, 70 - 2:2

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот (Маласиа, 82), Варан, Мартинес, Шоу, Забитцер (Линделеф, 82), Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст (Санчо, 59), Рэшфорд, Гарначо (Пельистри, 59).

“Лидс”: Мелье, Эйлинг, Вебер, Кох, Стрейк (Фирпо, 23), Адамс, Харрисон (Ааронсон, 63), Маккенни (Гринвуд, 90), Бэмфорд (Рюттер, 63), Синистерра (Саммервилл, 8), Ньонто (Фернандес, 90).

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