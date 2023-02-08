Главная Новости "Манчестер Юнайтед" едва не проиграл аутсайдеру АПЛ

"Манчестер Юнайтед" едва не проиграл аутсайдеру АПЛ

Новости футбола Сегодня, 17:04
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” и “Лидс” сыграли вничью со счетом 2:2.

Уже на 1-й минуте счет открыл Деньян Ньонто, а в начале второго тайма преимущество гостей увеличил Рафаэль Варан, который забил в собственные ворота. Впрочем, затем манкунианцев от поражения спасли голы Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 19 очками поднялся на 16-ю позицию.

“Манчестер Юнайтед” – “Лидс” - 2:2 (0:1)
Голы: Ньонто, 1 - 0:1, Варан, 48 (автогол) - 0:2, Рэшфорд, 62 - 1:2, Санчо, 70 - 2:2

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот (Маласиа, 82), Варан, Мартинес, Шоу, Забитцер (Линделеф, 82), Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст (Санчо, 59), Рэшфорд, Гарначо (Пельистри, 59).

“Лидс”: Мелье, Эйлинг, Вебер, Кох, Стрейк (Фирпо, 23), Адамс, Харрисон (Ааронсон, 63), Маккенни (Гринвуд, 90), Бэмфорд (Рюттер, 63), Синистерра (Саммервилл, 8), Ньонто (Фернандес, 90).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется двумя нападающими.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Лидс Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:07 Украинец Малиновский выбил ПСЖ из Кубка Франции
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:15 "Реал" вышел в финал Клубного чемпионата мира
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:42 Гвардиола может возглавить ПСЖ
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:44 "Ювентус" одержал крупную победу в Серии А
Фото: твиттер "Аль-Хилаля"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:07 "Фламенго" сенсационно проиграл в полуфинале Клубного чемпионата мира
"Манчестер Сити" Новости футбола 06 фев 2023, 12:42 "Манчестер Сити" могут исключить из чемпионата Англии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:15 Главные новости дня: 8 февраля Новости футбола Сегодня, 17:07 Украинец Малиновский выбил ПСЖ из Кубка Франции Новости футбола Сегодня, 17:04 "Манчестер Юнайтед" едва не проиграл аутсайдеру АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:50 Дортмундская "Боруссия" вышла в четвертьфинал Кубка Германии Новости футбола Сегодня, 16:30 "Лион" по пенальти вышел в 1/4 финала Кубка Франции Новости футбола Сегодня, 16:15 "Реал" вышел в финал Клубного чемпионата мира Новости футбола Сегодня, 15:55 Названы три претендента на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА Новости футбола Сегодня, 15:42 Аргентинский тренер возглавил "Хоффенхайм" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Ювентус" выкупит трансфер полузащитника сборной Италии Новости футбола Сегодня, 15:15 Руководитель "Шахтера" назвал финансовые потери клуба из-за ФИФА
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 09 фев 2023 Прогноз на матч Эшторил - Боавишта 9 февраля 2023 года Футбол 09 фев 2023 Прогноз на матч Брага - Бенфика 9 февраля 2023 года Футбол 10 фев 2023 Прогноз на матч Шальке - Вольфсбург 10 февраля 2023 года Футбол 10 фев 2023 Прогноз на матч Кадис - Жирона 10 февраля 2023 года