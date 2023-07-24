"Манчестер Сити" вступил в борьбу за трансферную цель "Челси"

"Манчестер Сити" вступил в борьбу за вингера лондонского “Кристал Пэлас” и молодежной сборной Франции Мишеля Олисе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “горожане” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что лондонский “Челси" предложил за француза 45 миллионов евро. Игроком интересуются также “Пари Сен-Жермен” и другие клубы. Впрочем, ни один из заинтересованных клубов не готов заплатить такую же крупную сумму, как “Челси”.

21-летний Олисе выступает за “Кристал Пэлас” с 2021 года. Он перешел в лондонский клуб из “Рединга”. Сумма трансфера составила 9,3 миллионов евро. Всего он провел за “Кристал Пэлас” 71 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Олисе с 2022 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.