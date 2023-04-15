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"Манчестер Сити" уверенно победил в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:19
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле обыграл “Лестер” со счетом 3:1.

Победу “горожанам” принесли дубль Эрлинга Холанда и гол Джона Стоунза. У гостей отличился Келечи Ихеаначо.

“Манчестер Сити”, набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” с 25 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Манчестер Сити” – “Лестер” - 3:1 (3:0)
Голы: Стоунз, 5 - 1:0, Холанд, 13 (с пенальти) - 2:0, Холанд, 25 - 3:0, Ихеаначо. 75 - 3:1

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Стоунз (Аканджи, 46), Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, де Брюйне (Палмер, 62), Грилиш (Серхио Гомес, 74), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 53), Марез, Холанд (Альварес, 46).

“Лестер”: Иверсен, Кастань, Фас, Сеюнджю, Суттар, Кристиансен (Томас, 46), Ндиди (Дака, 87), Тилеманс (Менди, 62), Мэддисон, Дьюзбери-Холл (Прат, 62), Варди (Ихеаначо, 46).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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