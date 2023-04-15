Мудрик не спас "Челси" от поражения в матче с "Брайтоном" Де Дзерби

В матче 31-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле проиграл “Брайтону” со счетом 1:2.

В начале встречи счет открыл Конор Галлахер, но в конце первого тайма равновесие восстановил Дэнни Уэлбек. В середине второго тайма победу гостям принес Хулио Энсино.

Украинский полузащитник “аристократов” Михаил Мудрик отметился голевой передачей.

Таким образом, "Челси" потерпел третье поражение в трех матчах после возвращения на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

“Брайтон”, набрав 49 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Челси” с 39 очками остался на 11-й позиции.

“Челси” – “Брайтон” - 1:2 (1:1)

Голы: Галлахер, 13 - 1:0, Уэлбек, 42 - 1:1, Энсисо, 69 - 1:2

“Челси”: Аррисабалага, Чалоба, Бадьяшиль, Фофана (Джеймс, 57), Чилуэлл, Закария (Маунт, 74), Пулишич (Зиеш, 56), Галлахер, Мудрик, Фернандес (Ковачич, 57), Стерлинг (Феликс, 57).

“Брайтон”: Санчес, Велтман (Энсисо, 28), Данк, Уэбстер (ван Хекке, 86), Эступиньян, Гросс, Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Митома, Фергюсон (Уэлбек, 39).

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