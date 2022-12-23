"Манчестер Сити" потерял ключевого защитника

Португальский защитник “Манчестер Сити" Рубен Диаш выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят не меньше месяца.

В нынешнем сезоне 25-летний Диаш провел за “Манчестер Сити” и сборную Португалии 25 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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