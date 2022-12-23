Названы сроки возвращения Канте на поле

Французский полузащитник лондонского “Челси” Нголо Канте может вернуться на поле не раньше конца февраля, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, сроки восстановления игрока после операции на колене затяшиваются. Ранее ожидалось, что он может вернуться в строй в январе. Из-за этой травмы француз пропустил чемпионат мира-2022 в Катаре.

Напомним, что контракт 31-летнего Канте с “Челси" истекает летом 2023 года. “Аристократы” не предлагают игроку новое соглашение, поэтому он перейдет в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне Канте провел всего два матча.

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