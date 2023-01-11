"Манчестер Сити" неожиданно вылетел из Кубка Лиги
Новости футбола Сегодня, 16:59
Фото: инстаграм "Саутгемптона"/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала “Манчестер Сити” на выезде проиграл “Саутгемптону” со счетом 0:2 и вылетел из турнира.
Победу “святым” принесли голы Секу Мары и Муссы Дженепо.
“Саутгемптон” – “Манчестер Сити” - 2:0 (2:0)
Голы: Мара, 23 - 1:0, Дженепо, 28 - 2:0
“Саутгемптон”: Базуну, Войнович, Чалета-Цар, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Диалло, Дженепо (Перро, 57), Лавиа (Эльюнусси, 62), Армстронг (Оршич, 83), Мара (Адамс, 62).
“Манчестер Сити”: Ортега, Жоау Канселу, Уокер (Аканджи, 46), Лапорт, Серхио Гомес (Аке, 46), Гюндоган, Филлипс (Родри, 63), Палмер (де Брюйне, 46), Грилиш (Холанд, 56), Фоден, Альварес.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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