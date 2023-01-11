Тен Хаг установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг установил рекорд клуб, быстрее всех одержав 20 побед во главе манкунианцев.

Чтобы добиться 20 побед голландскому специалисту понадобилось провести всего 27 матчей. По этому показателю он превзошел достижение Жозе Моуринью (31). Далее идут Луи ван Гал (36), Мэтт Басби (40) и Алекс Фергюсон (45).

52-летний тен Хаг тренирует “Манчестер Юнайтед” с лета 2022 года. Под его руководством клуб после 17 матчей занимает четвертое место в Премьер-лиге, а также вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

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