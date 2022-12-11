"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Милана"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к французскому защитнику "Милана" Тео Эрнандесу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Видеть француза в стане “горожан” хочет лично главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Впрочем, проблемой может оказаться тот факт, что Эрнандес не заинтересован в смене клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрнандес провел за “Милан” и сборную Франции 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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