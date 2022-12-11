ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны"

“Пари Сен-Жермен” вступил в борьбу за французского полузащитника “Челси” Нголо Канте, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, французский клуб начал переговоры с футболистом, который следующим летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что французом активно интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 31-летний Канте провел за “Челси” и сборную Франции три матча и не отметился результативными действиями.

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