"Манчестер Сити" хочет удержать Холанда

“Манчестер Сити” собирается продлить контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство английского клуба намерено в новом соглашении убрать пункт о фиксированной сумме выкупа, которая сейчас составляет 180 миллионов евро. Форвард готов остаться в стане “горожан” надолго, хотя ранее он мечтал перейти в “Реал”.

В нынешнем сезоне 22-летнй Холанд провел за “Манчестер Сити” 40 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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