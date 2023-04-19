Кроос определился с клубом на будущий сезон

Хавбек “Реала” Тони Кроос ответил на вопрос о продлении сотрудничества с мадридским клубом.

По словам игрока сборной Германии, между ним и клубом сложились прекрасные отношения и абсолютное доверие.

“Все идет по плану, и по предварительным данным, мы подпишем новое однолетнее соглашение", - сказал он.

Напомним, что немец играет за “королевский” клуб с июля 2014 года, а его контракт рассчитан до середины 2023 года.