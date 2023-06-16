"Манчестер Сити" близок к трансферу лидера сборной Хорватии

Полузащитник “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачич близок к переходу в “Манчестер Сити”, сообщает ESPN.

По сведениям источника, клубы договорились о переходе футболиста примерно за 40 миллионов евро. Для завершения сделки клубами осталось уладить детали выплат, а также размер первого транша. Ожидается, что о сделке будет объявлено официально в течение двух недель.

В нынешнем сезоне 29-летний Ковачич провел за “Челси” 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.