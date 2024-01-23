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Мадрид будет принимать гонку Формулы-1. Известный проект трассы

Новости автоспорта Сегодня, 13:46
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Мадрид будет принимать гонку Формулы-1. Известный проект трассы Getty

Столица Испании Мадрид будет принимать гонку Формулы-1, уже готов проект трассы, сообщает пресс-служба организации.

С 2026 года и как минимум до 2035-го в календаре Формулы-1 появится новая трасса, которая будет проходить в пределах стационарного автодрома и Мадрида и будет называться "Гран-при Испании". Новую трассу в календаре чемпионата проложат до 2026 года возле тренировочного центра Реала и домашнего стадиона Атлетико.

Сообщается, что длина круга на трассе в Мадриде составит 5.47 километра и будет состоять из 20 поворотов. Однако, данный проект еще не утвердили на уровне Международной автомобильной федерации (FIA).

Президент FIA Мохаммед бен Сулаем рассказал, что проведение этапа Формулы-1 в Мадриде - интересный проект. Функционер добавил, что в 2026 году чемпионат будет проводиться по новому регламенту, в частности относительно топлива, которое будут использовать болиды. Готовятся к внедрению регламента в 2026 году и нацелены на достижение к 2030-му углеродной нейтральности.

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