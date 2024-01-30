Лутон практически повторил рекорд "скорострельности" Премьер-лиги
Новости футбола Сегодня, 15:43
Лутон практически повторил рекорд "скорострельности" АПЛ
Лутон принимает Брайтон в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
Начало матча получилось просто огненным для хозяев поля. Лутон забил два гола в ворота Шеффилда за 2 минуты и 17 секунд.
Это второй показатель в истории лиги по самым быстрым двум забитым голам от начала матча. Лутон практически повторил достижение Лестера. В апреле 1998 года Лисы забили два гола в ворота Дерби за две стартовые минуты поединка.
Интересно, что в параллельном матче 22-го тура АПЛ между Кристал Пэлас и Шеффилд Юнайтед, Клинки забили свой гол на 20-й секунде. Только четвертый раз в истории Премьер-лиги сразу два гола игрового дня были забиты на первой минуте.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:24 Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед
Новости футбола Сегодня, 17:18 Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги
Новости футбола Сегодня, 15:16 Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR
Новости футбола Сегодня, 11:00 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Новости футбола Сегодня, 08:20 Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави
Новости тенниса Сегодня, 05:19 Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО)
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 Бензема не покинет Аль-Иттихад зимой, Конте возвращается в Италию. Трансферный дайджест за 30 января Новости футбола Сегодня, 16:55 Игрок Кристал Пэлас пять матчей подряд отмечается результативным действием Новости баскетбола Сегодня, 16:34 Евролига 2023-24: расписание и результаты игрового дня, турнирная таблица Новости футбола Сегодня, 16:28 Арсенал благодаря голам Жезуса и Сака обыграл Ноттингем Форест Новости футбола Сегодня, 15:53 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:43 Лутон практически повторил рекорд "скорострельности" Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:16 Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR Новости футбола Сегодня, 14:57 Бензма не покинет Аль-Иттихад в это зимнее трансферное окно Новости футбола Сегодня, 14:55 Лион покупает полузащитника из английской Премьер-Лиги Новости футбола Сегодня, 14:05 Мечта Сона о трофее жива. Южная Корея пробилась в 1/4 финала Кубка Азии
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 Бахрейн - Япония прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 Иран - Сирия прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол 31 янв 2024 Цедевита Олмипия – Лондон Лайонс прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 Барселона – Осасуна прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол 31 янв 2024 Жальгирис Каунас – Анадолу Эфес прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол 31 янв 2024 Монако – Партизан прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 Руа Аве – Эшторил прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 ПАОК – Пансерраикос прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол 31 янв 2024 Панатинаикос – Олимпия Милано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года