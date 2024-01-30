Лутон практически повторил рекорд "скорострельности" Премьер-лиги

Лутон принимает Брайтон в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Начало матча получилось просто огненным для хозяев поля. Лутон забил два гола в ворота Шеффилда за 2 минуты и 17 секунд.

Это второй показатель в истории лиги по самым быстрым двум забитым голам от начала матча. Лутон практически повторил достижение Лестера. В апреле 1998 года Лисы забили два гола в ворота Дерби за две стартовые минуты поединка.

2 - Luton have gone 2-0 ahead in two minutes and 17 seconds against Brighton; in Premier League history, only Leicester v Derby in April 1998 (2-0 in the opening two minutes) have ever scored twice earlier from the start of a match. Rabbit. — OptaJoe (@OptaJoe) January 30, 2024

Интересно, что в параллельном матче 22-го тура АПЛ между Кристал Пэлас и Шеффилд Юнайтед, Клинки забили свой гол на 20-й секунде. Только четвертый раз в истории Премьер-лиги сразу два гола игрового дня были забиты на первой минуте.