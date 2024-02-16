Лутон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги
В воскресенье, 18 февраля, снова пройдут матчи 25 тура Английской Премьер-лиги. В одном из таких матчей Манчестер Юнайтед сыграет в гостях против Лутона. Мы подготовили информацию о том, где можно посмотреть этот матч.
Лутон - Манчестер Юнайтед: что нужно знать о матче
Лутон сейчас ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге. После 23 матчей в активе этой команды 20 очков и отрыве от зоны вылета всего одно очко. В пяти последних матчах они раз проиграли, раз сыграли вничью и трижды победили. Манчестер Юнайтед на шестом месте в АПЛ и пытается бороться за Лигу Чемпионов. Отставание от четвертого места - шесть очков. В пяти предыдущих матчах "красные дьяволы" четыре раза победили и раз сыграли вничью.
Когда и где состоится матч?
Матч 25 тура Премьер-лиги между Лутона и Манчестер Юнайтед пройдет в воскресенье, 18 февраля и начнется в 17:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава – 17:30
- Киев – 18:30
- Ереван – 20:30
- Астана – 22:30
Лутон - Манчестер Юнайтед где смотреть онлайн матч
Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина – Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports