Лутон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги

В воскресенье, 18 февраля, снова пройдут матчи 25 тура Английской Премьер-лиги. В одном из таких матчей Манчестер Юнайтед сыграет в гостях против Лутона. Мы подготовили информацию о том, где можно посмотреть этот матч.

Лутон - Манчестер Юнайтед: что нужно знать о матче

Лутон сейчас ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге. После 23 матчей в активе этой команды 20 очков и отрыве от зоны вылета всего одно очко. В пяти последних матчах они раз проиграли, раз сыграли вничью и трижды победили. Манчестер Юнайтед на шестом месте в АПЛ и пытается бороться за Лигу Чемпионов. Отставание от четвертого места - шесть очков. В пяти предыдущих матчах "красные дьяволы" четыре раза победили и раз сыграли вничью.

Когда и где состоится матч?

Матч 25 тура Премьер-лиги между Лутона и Манчестер Юнайтед пройдет в воскресенье, 18 февраля и начнется в 17:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.