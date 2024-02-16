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Лутон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 17:21
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Лутон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Фото: https://twitter.com/ManUtd

В воскресенье, 18 февраля, снова пройдут матчи 25 тура Английской Премьер-лиги. В одном из таких матчей Манчестер Юнайтед сыграет в гостях против Лутона. Мы подготовили информацию о том, где можно посмотреть этот матч.

Лутон - Манчестер Юнайтед: что нужно знать о матче

Лутон сейчас ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге. После 23 матчей в активе этой команды 20 очков и отрыве от зоны вылета всего одно очко. В пяти последних матчах они раз проиграли, раз сыграли вничью и трижды победили. Манчестер Юнайтед на шестом месте в АПЛ и пытается бороться за Лигу Чемпионов. Отставание от четвертого места - шесть очков. В пяти предыдущих матчах "красные дьяволы" четыре раза победили и раз сыграли вничью.

Когда и где состоится матч?

Матч 25 тура Премьер-лиги между Лутона и Манчестер Юнайтед пройдет в воскресенье, 18 февраля и начнется в 17:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 17:30
  • Киев – 18:30
  • Ереван – 20:30
  • Астана – 22:30

Лутон - Манчестер Юнайтед где смотреть онлайн матч

Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина – Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports
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