Лучший бомбардир "Манчестер Сити" вернулся в строй

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает EuroFoot.

По сведениям источника, футболист уже приступил к тренировкам. Ожидается, что в ближайшее время он сможет выйти на поле. Ранее он пропустил из-за травмы матч чемпионата Англии против “Ливерпуля" (4:1).

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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