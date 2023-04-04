"Тоттенхэм" хочет купить полузащитника сборной Англии

"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику “Лестера” и сборной Англии Джеймсу Мэддисону, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Шпоры” надеются подписать хавбека по сниженной цене, так как его контракт с “лисами” истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 26-летний Мэддисон провел за “Лестер” 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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