Луческу может покинуть киевское "Динамо"

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу опроверг информацию о переговорах с “Аль-Наср”, но при этом не исключил вероятность ухода из украинского клуба.

"Люди забывают, в каких условиях играют в футбол в Украине. Матчи прерываются, болельщиков нет. Но футбол должен продолжаться, это часть жизни.

Я не отказывался от предложения “Аль-Наср”. Это не так. На самом деле я не получал предложения от этого клуба. Но я бы все равно отказался. Пять лет назад “Аль-Наср” действительно мной интересовался. Этот чемпионат - прежде всего имидж. Возможность поработать с Роналду? А вы уверены, что он останется в клубе? Он ненавидит проигрывать, ему нужны победы.

Мое будущее определится в ближайшие дни. У меня действует контракт с “Динамо”, но ситуация непростая. Чтобы продолжать работать при таком стрессе нужно по-настоящему любить футбол. Посмотрим, что будет", - приводит слова Луческу Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне “Динамо” под руководством 77-летнего Луческу заняло четвертое место в чемпионате Украины.