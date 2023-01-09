Льорис ушел из сборной Франции: статистика и достижения в национальной команде
Новости футбола Сегодня, 16:36
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Вратарь лондонского “Тоттенхэма” Уго Льорис принял решение о завершении карьеры в сборной Франции.
“Я решил уйти, находясь на самом высоком уровне”, – приводит слова голкипера пресс-служба национальной команды.
36-летний Льорис выступал за сборную Франции с 2008 года. Всего он провел за нее 145 матчей и пропустил 120 голов. Чемпион мира-2018, финалист чемпионата мира-2022, финалист чемпионата Европы-2016, победитель Лиги наций-2020/2021.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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