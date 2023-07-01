Лофтус-Чик обратился к фанатам "Челси"

Новичок “Милана” Рубен Лофтус-Чик обратился к болельщикам лондонского “Челси”.

За лондонский клуб он играл с 2004 года и провел 155 матчей за первую команду "синих".

"Я присоединился к "Челси", когда мне было восемь лет, и не было ничего более радостного, чем играть за этот клуб на профессиональном уровне после окончания академии.

Трудно прощаться с многими людьми, которые помогли мне развиться как футболиста и как личность. Здесь я вырос из мальчика в мужчину.

Играть за "Челси" всегда было моей мечтой, и я никогда не забуду о всех достижениях, которые я пережил вместе с командой за все эти годы", - написал Лофтус-Чик в социальных сетях.