"Ливерпуль" вступил в борьбу за защитника "Наполи"

"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику “Наполи” и сборной Южной Кореи Киму Мин-Дже, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. С 1 по 15 июля в контракте игрока будет действовать опция о фиксированной сумме отступных в размере 52-53 миллионов евро. Ранее сообщалось, что корейцем также интересуются “Манчестер Юнайтед”, ПСЖ и “Челси”.

В нынешнем сезоне 26-летний Ким Мин Чже провел за “Наполи” 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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